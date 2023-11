Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung, versuchter Pkw Diebstahl

Suhl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Würzburger Straße in Suhl auf dem Parkplatz neben dem "Futterhaus" die hintere Seitenscheibe eines Pkw mit einem Gullideckel eingeschlagen. Bei der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass die Verkleidung neben dem Lenkrad beschädigt war und Kabel zu sehen waren. Es besteht der Verdacht, dass der Pkw entwendet werden sollte.

Sachdienstliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl entgegen. Tel.Nr. 03681-369-224, Aktenzeichen: 0308772/2023

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell