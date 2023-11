LPI-SHL: Unter Alkohol am Steuer

Bad Liebenstein (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Ende September bis zum 24.11.2023 in ein leer stehendes Haus in der Aschenbergstraße eingedrungen, haben mehrere Türen aufgebrochen und das Objekt durchsucht. Außerdem wurden Wasserleitungen durch die Täter beschädigt wodurch Wasserschaden entstand. Nach ersten Erkenntnissen wurden nur Schlüsselbunde entwendet. Verdächtige Wahrnehmungen in der ...

mehr