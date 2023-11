LPI-SHL: Betrugsmasche

Frankenheim (ots) - In der Nacht von Freitag zum Samstag beschädigten unbekannte Täter durch Eintreten 2 Fensterscheiben am Geräteschuppen des Vereinsheimes SV Hohe Rhön sowie eine Sicherheitsglasscheibe. Die Vermutung liegt Nahe, dass ein Zusammenhang mit Gästen der Veranstaltung in der Hochrhönhalle besteht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

