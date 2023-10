LPI-GTH: Stühle entwendet- Zeugensuche

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots) - Bei einem Fußballspiel zwischen dem FC An der Fahner Höhe und dem FC Carl Zeiss Jena am Nachmittag des 15. Oktober im Alfred Just Stadion mit ungefähr 870 Zuschauern wurden mehrere Strafverfahren gegen Fußballfans eingeleitet. Mehrere Personen gerieten in verbale Streitigkeiten, welche sich auch zu körperlichen Auseinandersetzungen entwickelten. Weiterhin wurden Rauchtöpfe ...

