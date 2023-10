LPI-GTH: Räder entwendet- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Aus einem Kinderzentrum in der Straße "Am Eichicht" entwendeten Unbekannte Bargeld. In der Zeit zwischen dem 13. Oktober, 22.00 Uhr und heute, 05.50 Uhr drangen der oder die Täter gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Neben dem Beuteschaden in noch unbekannter Höhe entstand Sachschaden an mehreren Türen und einem Fenster. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen ...

