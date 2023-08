LPI-J: Parkrempler

Jena (ots) - Wie am Sonntag bekannt wurde, drangen Unbekannte in einen Frisörsalon in der Otto-Schott-Straße ein und entwendeten Bargeld. Durch das gewaltsame Eindringen wurde Sachschaden verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0203720/2023, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr