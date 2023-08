LPI-J: Zeugen gesucht:

Weimar (ots) - In der Zeit vom 05.08.2023, 22:30 Uhr bis zum 06.08.2023, 06:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände in Umpferstedt. Dort bemächtigten sie sich einer Leiter welche dann als Einstiegshilfe in ein Fenster am Rolltor diente. Nachdem in der Halle ein weiteres Tor komplett demontiert wurde, wurde mit einem Stapler erst ein Anhänger herausgeschoben und dann ein sogenanntes Polter- oder Rückeschild für Forstmaschinen nach ...

mehr