Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizei bittet um Mithilfe

Arnstadt (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen und die Geschädigte einer Körperverletzung am Samstag, dem 30. September 2023, in der Quenselstraße. Dort soll ein unbekannter Mann gegen 19.20 Uhr auf eine Frau eingewirkt haben. Anschließend soll der Mann den von der Frau mitgeführten Kinderwagen samt darin befindlichen Kind gewaltsam mehrfach gegen eine Laterne geschoben haben. Ein hinzukommender Pkw-Fahrer hielt an und sprach die Personen an. Daraufhin soll der Täter in Richtung Ichtershäuser Straße geflüchtet und die Frau in Richtung Nordstraße gelaufen sein.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Frau: - dunkelblondes langes Haar - groß und schlank - Erscheinungsbild: osteuropäisch - markantes Gesicht mit großer Nase - helle Jeansjacke, helle Jeanshose Kind: - ca. 1 Jahr - kurze dunkelblonde Haare Mann: - scheinbares Alter: ca. 20-30 Jahre - kurze schwarz bis dunkelbraune Haare mit Scheitel nach links - Rundes Gesicht - dunkler Pullover, schwarze Jeans - aggressives Verhalten

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Kenntnis zur Identität der Personen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Außerdem bittet die Polizei den Pkw-Fahrer und die betroffene Frau, sich zu melden. Weiterhin werden Ärzte und weitere medizinische Fachkräfte, bei denen sich die Frau mit Kind möglicherweise vorgestellt hat, gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0256507/2023 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell