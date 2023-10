LPI-GTH: Einbruch- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen versuchten in ein Fotostudio in der Weimarer Straße einzudringen, was allerdings misslang. Hierbei entstand Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von ungefähr 200 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 12. Oktober, 09.30 Uhr und dem 14. Oktober, 09.30 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0268754/2023) ...

mehr