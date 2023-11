Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf

Suhl (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag gegen 03.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Suhl. Der bislang Unbekannte kam auf winterglatter Fahrbahn von seiner Fahrspur ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei wurden das Geländer auf der Insel sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ca. 3000 Euro.

Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Tel.Nr.: 03681-369-224, Aktenzeichen: 0308191/2023

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell