POL-MFR: (1149) Zeugenaufruf nach Kantineneinbruch

Neustadt a.d. Aisch (ots) - Am Freitag (06.10.2023) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neuhof a.d. Zenn (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhiweise. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einem Einfamilienhaus Am Zeilberg. Aus dem Anwesen entwendeten die Einbrecher Bargeld und ...

