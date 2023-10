POL-MFR: (1147) Gerichtsvollzieherin benötigte Unterstützung der Polizei

Erlangen (ots) - In der Nacht von Samstag (07.10.2023) auf Sonntag (08.10.2023) beschmierten Unbekannte das Rathaus in Erlangen mit politischen Schriftzügen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum schmierten Unbekannte zwei Schriftzüge mit asylpolitischem Bezug an die Fassade des Erlanger Rathauses. Die Schriftzüge wurden auf einer Fläche von circa zwei Quadratmeter angebracht. Die Polizei hat die ...

