Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Schwerer Verkehrsunfall auf Westring

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagabend, den 12.09.2023, ist es auf dem Westring in Pinneberg in Höhe der Langen Twiete zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw gegen einen Ampelmast geprallt ist. Der Beifahrer ist verstorben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Pinneberger kurz nach 21:00 Uhr mit einem Lkw den Westring aus Richtung Mühlenstraße kommend in Richtung LSE und beabsichtigte nach links in die Lange Twiete abzubiegen.

Hier soll ein BMW den Lkw links überholt haben und dabei außer Kontrolle geraten sein.

Der BMW kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Ampelmast. In der Folge stieß der Pkw gegen einen Wall, einen E-Scooter und ein Verkehrszeichen.

Der 33-jährige BMW-Fahrer erlitt leichte, sein 26-jähriger Beifahrer und ein weiterer Mitfahrer im Alter von 23 Jahren erlitten schwerer Verletzungen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Beifahrer aus dem BMW

Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegenden Krankenhäuser. Der 26-jährige Beifahrer ist wenig später trotz sofortiger Reanimation im Krankenhaus verstorben.

Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Zu einer Berührung der Fahrzeuge ist es nicht gekommen.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem BMW-Fahrer über 0,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe zogen die aufnehmenden Beamten einen Sachverständigen hinzu und beschlagnahmten den BMW.

Die Unfallermittler der Polizeistation Rellingen übernehmen die Ermittlungen und suchen mögliche Zeugen.

Die Beamtinnen und Beamten bitten um Kontaktaufnahme unter 04101 4980.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell