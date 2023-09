Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Einbrüche in Handy-Shops - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (11.09.2023) ist es gegen 05.40 Uhr zu zwei Einbrüchen in Telefongeschäfte in der Bad Segeberger Innenstadt gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich fünf männliche und dunkel gekleidete Jugendliche gewaltsam Zugang zu zwei Handy-Shops in der Kirchstraße. Hierbei erbeuteten sie zahlreiche Mobiltelefone und flüchteten zunächst unerkannt.

Während der Nahbereichsfahndung traf eine Streife eine Person im Bereich der B 206 an. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Person mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Weiterhin fanden die Beamten bei dem Jugendlichen mehrere Mobiltelefone, die aus einem der beiden Einbruchstaten stammen dürften. Der junge Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der Maßnahmen übergaben die Beamten den tatverdächtigen Jugendlichen dann an das Jugendamt.

Zeugenhinweise können gerne unter 04551-884-0 an die Kriminalpolizei mitgeteilt werden.

