Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Nahe - Erneut Milchtankstelle aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag (07.09.2023 - 08.09.2023) ist es in Nahe zu einem Aufbruch der Milchtankstelle in der Segeberger Straße gekommen. Hierbei wurde erheblicher Sachschaden angerichtet. Die erbeutete Geldsumme schätzt der Geschädigte auf 150,- EUR. Der angegebene Tatzeitraum zwischen 22.00 Uhr - 05.30 Uhr, wie auch die Tatausführung, passen zu einer Tat in derselben Nacht in Fahrenkrug. Ob die Taten in Zusammenhang stehen ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Näheres zur Tat in Fahrenkrug ist der Pressemitteilung vom vergangen Freitag https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5598481 zu entnehmen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Nahe unter Tel.: 04535 439995 0 entgegen.

