Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Täter erbeuten Zigaretten, Alkohol und Bargeld bei Tankstellenraub - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (09.09.2023) ist es gegen 23.10 Uhr zu einem Raubüberfall auf die SB Tankstelle in der Rissener Straße Nähe Autal und Möllers Park gekommen. Nach aktuell vorliegenden Informationen hatte die Tankstelle gerade geschlossen, als zwei unbekannte männliche Personen an den Personaleingang traten und die Tür aufstießen, als der Tankstellenmitarbeiter die Tür von innen aufschloss. Die Männer drangen nun gewaltsam unter Vorhalt von Waffen in das Tankstelleninnere ein. Es wurde neben Bargeld noch Zigaretten und Alkohol entwendet. Das Diebesgut ließen sich die Täter durch den Tankstellenmitarbeiter in einen mitgebrachten Müllbeutel füllen. Die beiden Männer flüchteten anschließend zu Fuß in den gegenüber liegenden Möllers Park und dann weiter in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter SG2.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de oder Tel.: 04101-202-0 entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell