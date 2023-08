Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hoher Schaden bei Einbruch in Schule

Radevormwald (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (18./19. August) sind Unbekannte in die Gemeinschaftsgrundschule in der Carl-Diem-Straße eingebrochen und haben einen hohen Schaden verursacht. Zunächst brachen die Täter die Terrassentüre eines Klassenraums im Erdgeschoss der Schule auf, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend begaben sie sich in nahezu allen Räumen auf die Suche nach Beute, wobei sie auch vor verschlossenen Türen keinen Halt machten und diese mit zum Teil brachialer Gewalt aufbrachen. Neben Bargeld erbeuteten die Täter einen Großteil der Tablet-PC, die von den Schülerinnen und Schülern im Unterricht benutzt werden. Eine Zeugin hatte zwischen drei und vier Uhr in der Nacht ungewöhnliche Geräusche gehört, die sie allerdings nicht zuordnen konnte. Vermutlich fand der Einbruch in dieser Zeitspanne statt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

