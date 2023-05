POL-SO: Unfallflucht

Erwitte (ots) - In der Zeit zwischen dem 5. Mai, 20:30 Uhr und dem 6. Mai, 9 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Schützenhalle in Erwitte ein. Die Diebe hebelten zunächst eine Tür an der südlichen Gebäudeseite auf, um sich Zutritt zur Festhalle zu verschaffen. Aus der Halle entwendeten die Täter offenbar zielgerichtet diverse alkoholische Getränke. Anschließend wurden noch ein Kühlwagen und eine Bierbude auf dem Gelände der Schützenhalle aufgebrochen, ...

