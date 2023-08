Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Handtasche beim Einkauf gestohlen

Waldbröl (ots)

Eine im Einkaufwagen abgelegte Handtasche ist einem 47-Jährigen am Samstag (19. August) beim Einkaufen in Waldbröl-Hermesdorf gestohlen worden. Der Mann aus Waldbröl hatte gegen 14.15 Uhr in einem Discountmarkt in der Hauptstraße eingekauft und stand im Anschluss an der Theke der angrenzenden Bäckerei. Dem Einkaufswagen mitsamt seiner Handtasche hatte er während dieser Zeit kurz den Rücken zugewandt. Diesen Moment nutzte ein Unbekannter, griff unbemerkt in den Einkaufswagen und verschwand mit seiner Beute.

Bei Hinweisen zu dem Diebstahl melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell