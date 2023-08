Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kradfahrer bei Unfall auf der B 478 schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Waldbröl (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 478 in Waldbröl-Rossenbach hat ein Motorradfahrer am Freitagmorgen (18. August) schwere Verletzungen erlitten. Der 22-Jährige aus Waldbröl war gegen 06.50 Uhr auf der B 478 in Richtung Ruppichteroth gefahren. Eine 21-jährige Waldbrölerin wollte zur gleichen Zeit mit ihrem Renault von der Concordiastraße aus nach links auf die B 478 abbiegen. Dabei erkannte sie das herannahende Motorrad zu spät, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer flog über das Auto hinweg auf die Fahrbahn, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Nach einer notärztlichen Behandlung am Unfallort kam er zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb augenscheinlich unverletzt, kam aber ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden; sie mussten abgeschleppt werden. Wegen der Unfallaufnahme und der anschließend erforderlichen Straßenreinigung musste die B 478 im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell