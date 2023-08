POL-GM: Sicher unterwegs mit dem Rollator - Polizei und Stadt bieten Rollator-Training an

Lindlar (ots) - Auf der Landstraße 284 bei Lindlar-Linde waren am Dienstagmorgen (15. August) drei Autos in einen Verkehrsunfall verwickelt; drei Insassen kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Gegen 09.15 Uhr fuhr ein 73-Jähriger aus St. Augustin die L 284 mit einem BMW in Richtung Lindlar. Als er von der Landstraße nach links in die Straße "Schlürscheid" abbog, stieß er mit dem Volvo eines 36-Jährigen ...

