Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Ladendiebstahl losgerissen und geflüchtet

Lindlar (ots)

Nach einem Ladendiebstahl hat am Mittwoch (16. August) ein etwa 25-jähriger Mann einen Angestellten eines Drogeriemarktes angegriffen und ist anschließend geflüchtet. Der Tatverdächtige war gegen 16.30 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Kölner Straße von einem Angestellten beobachtet worden, als er etwas in seine Jackentasche steckte. Als er kurz darauf das Geschäft verließ, schlug die Diebstahlsicherung des Marktes an, woraufhin der Mitarbeiter des Marktes den Unbekannten ansprach und festhalten wollte. Dieser riss sich jedoch los, schubste den Angestellten mit Wucht beiseite und lief in Richtung Ortsausgang davon. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Weste und einer schwarzen Jogginghose.

Hinweise zu dem Verdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

