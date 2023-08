Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte bei Unfall auf der L 284

Lindlar (ots)

Auf der Landstraße 284 bei Lindlar-Linde waren am Dienstagmorgen (15. August) drei Autos in einen Verkehrsunfall verwickelt; drei Insassen kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Gegen 09.15 Uhr fuhr ein 73-Jähriger aus St. Augustin die L 284 mit einem BMW in Richtung Lindlar. Als er von der Landstraße nach links in die Straße "Schlürscheid" abbog, stieß er mit dem Volvo eines 36-Jährigen aus Kürten zusammen, der auf der L 284 in Richtung Kürten unterwegs war. Der Volvo kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Straßenschild. Anschließend schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn, wo er mit dem VW einer 25-jährigen Lindlarerin zusammenprallte, die auf der Landstraße in Richtung Lindlar fuhr. Bei dem Unfall zogen sich die Fahrerin des VWs sowie die 29-jährige Beifahrerin im Volvo als auch deren einjährige Tochter jeweils leichte Verletzungen zu. Sie kamen zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell