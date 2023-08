POL-GM: Einbrecher versuchten Tresor zu stehlen

Wiehl (ots) - Zwei Unbekannte haben am Montagnachmittag (14. August) in eine Lagerhalle an der Derschlager Straße in Oberwiehl eingebrochen; als ein Zeuge sie bemerkte, flüchteten sie. Der Zeuge hatte in der Halle gearbeitet und vom Dach her Geräusche gehört. Als er nachschaute, fand er im Obergeschoss der Halle ein aufgebrochenes Fenster vor und entdeckte kurz darauf auf dem Hallendach einen Unbekannten, der daraufhin sofort die Flucht antrat. Der Mann war etwa 1,75 ...

