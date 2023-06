Ulm (ots) - Gegen 10.30 Uhr soll der Unbekannte bei einer Frau in Königsbronn in der Brenzstraße an der Tür geklingelt haben. Er gab sich als Mitarbeiter einer gemeinnützigen Einrichtung aus und wollte sie zu einer Umfrage befragen. So erschlich sich der Täter das Vertrauen der Frau. Die Bewohnerin ließ ihn in ...

mehr