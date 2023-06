Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Angeblicher Sozialmitarbeiter macht Beute

Das Vertrauen einer Seniorin erschlich sich am Dienstag ein Dieb in Königsbronn.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr soll der Unbekannte bei einer Frau in Königsbronn in der Brenzstraße an der Tür geklingelt haben. Er gab sich als Mitarbeiter einer gemeinnützigen Einrichtung aus und wollte sie zu einer Umfrage befragen. So erschlich sich der Täter das Vertrauen der Frau. Die Bewohnerin ließ ihn in die Wohnung. Kurze Zeit später hatte der Unbekannte darum gebeten, die Toilette zu nutzen. Das erlaubte ihm die Frau, worauf der Mann danach sofort ging. Nach seinem Weggang musste die Seniorin feststellen, dass Schmuck und Bargeld fehlten. Die Beute muss der Täter im Schlafzimmer eingesteckt haben. Die Polizei Steinheim am Albuch hat die Ermittlungen gegen den Unbekannten aufgenommen. Der osteuropäisch wirkende Mann sei etwa 25 Jahre alt. Er soll schlank sein und kurze dunkelblonde Haare haben. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose. Er sprach in gebrochenem Deutsch. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07321/3220.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Dies ist nur ein Vorwand, um Ihre Vermögensverhältnisse auszuspionieren. Seien Sie misstrauisch! Ziehen Sie ein Familienmitglied oder eine Vertrauensperson hinzu, wenn Sie sich unsicher fühlen. Machen Sie außerdem am Telefon keinerlei Angaben zu Wertgegenständen. Wer telefonisch mit dieser Masche belästigt wird, sollte das Gespräch sofort beenden und die Polizei alarmieren. Weitere Infos finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

