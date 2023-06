Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Container aufgebrochen und Diesel abgezapft

Von Montag auf Dienstag trieben Unbekannte ihr Unwesen auf eine Baustelle in Heidenheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, waren die Diebe zwischen 17 Uhr und 7 Uhr auf der Baustelle in der Wilhelmstraße zu Gange. Die befindet sich neben der B466. Dort brachen die Unbekannten das Vorhängeschloss an dem Container auf und verschafften sich so Zutritt. In dem Container befanden sich hochwertige Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Die nahmen die Unbekannten mit und verschwanden unerkannt. Auch machten sich die Diebe an einem Bagger zu schaffen. Der stand vor dem Container. Aus dem Tank pumpten sie rund 100 Liter Kraftstoff ab. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Diebe.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.polizei-beratung.de.

