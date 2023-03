Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ein "gemeinsames Pfeifchen" endet in der JVA

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, den 30.03.2023 versuchten Beamte der Polizei Bitburg einen Haftbefehl gegen einen polizeibekannten 40-jährigen Mann aus Bitburg zu vollstrecken. Bereits vor der Wohnungstür wurde die Beamten von einer "Cannabis-Wolke" empfangen. In der Wohnung konnte anschließend die gesuchte Person sowie sein 39-jährigen Besucher angetroffen werden. Offenbar hatte man sich zu einem "Pfeifchen" getroffen. Bei der Überprüfung des Besuchers wurde festgestellt, dass auch dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Beide Personen standen unter Betäubungsmitteleinfluss; bei dem Besucher wurden zudem noch geringen Mengen von Betäubungsmitteln gefunden und sichergestellt. Für beide Personen endet das gemeinsame Pfeifchen mit der Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell