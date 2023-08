Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeuge vertreibt Einbrecher

Wiehl (ots)

Zwei Unbekannte haben am Montagnachmittag (14. August) in eine Lagerhalle an der Derschlager Straße in Oberwiehl eingebrochen; als ein Zeuge sie bemerkte, flüchteten sie. Der Zeuge hatte in der Halle gearbeitet und vom Dach her Geräusche gehört. Als er nachschaute, fand er im Obergeschoss der Halle ein aufgebrochenes Fenster vor und entdeckte kurz darauf auf dem Hallendach einen Unbekannten, der daraufhin sofort die Flucht antrat. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, hellblonde mittellange Haare und trug ein weißes T-Shirt. Vermutlich war der Verdächtige nicht alleine, sondern hatte noch einen Mittäter dabei. Hinweise zu den Personen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

