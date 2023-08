Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Jugendliche Sprayer festgenommen

Gummersbach (ots)

Zwei Jugendliche sind vergangene Nacht (14. August) dabei beobachtet worden wie sie auf der Vollmerhauser Straße einen geparkten Linienbus mit Farbe besprühten. Zeugen sahen die beiden dunkel gekleideten Jugendlichen und informierten die Polizei. Als diese vor Ort eintraf war von den Jugendlichen zunächst nichts mehr zu sehen. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten auf zwei 15-Jährige, die der Beschreibung entsprachen. An den Händen hatten sie Farbrückstände und in ihren Rucksäcken mehrere Graffitidosen. Die Polizisten stellten die Utensilien als Beweismittel sicher, übergaben die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten und fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

