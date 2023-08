Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Junge Frau kommt von Straße ab

Marienheide (ots)

Eine 18-Jährige fuhr am Montag (14. August) von Meinerzhagen in Richtung Marienheide, kam von der Straße ab und überschlug sich. Die junge Frau aus Gummersbach kam mit einem VW Polo gegen 06:10 Uhr auf der L 306 zwischen Holzwipper und der Bundesstraße 256 in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert.

