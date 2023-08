Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Vinkrath: Verkehrsunfall - Radfahrerin wird verletzt- Auto fährt weiter

Grefrath-Vinkrath (ots)

Am Samstag gegen 08.45 Uhr kam es zu dem Unfall an der Ortsumgehung Grefrath und dem Stichweg Tetendonk. Eine 62-jährige Radfahrerin war auf dem Radweg der K 12 unterwegs und wollte nach rechts auf Tetendonk abbiegen. Hierbei achtete sie nicht auf einen Pkw, der in Richtung Langendonker Weg unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Frau, verlor in Folge die Kontrolle und stürzte, dabei wurde sie leicht verletzt. Das Auto fuhr weiter. Das Verkehrskommissariat ermittelt in dem Fall und sucht die Fahrerin oder den Fahrer des weißen Wagens. Meldungen oder Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (774)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell