POL-GM: Unfall mit Streifenwagen bei Verfolgungsfahrt

Gummersbach / Reichshof (ots)

Im Rahmen einer Verfolgungsfahrt kam es am Samstag (19. August) auf der Alte Schönenbacher Straße in Reichshof zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen. Kurz nach Mitternacht kam einer Streifenwagenbesatzung auf der Kölner Straße in Gummersbach-Derschlag ein Audi mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern entgegen. Als die Polizisten wendeten, um den Audi anschließend anzuhalten, beschleunigte dieser und versuchte über die Eckenhagener Straße zu flüchten. Im Verlauf der Alte Schönenbacher Straße reduzierte die Fahrerin, eine 54-Jährige aus Reichshof, die Geschwindigkeit, sodass der Streifenwagen neben den Audi fahren konnte, um die Fahrerin zum Anhalten aufzufordern. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision, an deren Anschluss die 54-Jährige zunächst anhielt. Als die Polizisten sich dem Audi näherten, legte die Fahrerin den Rückwärtsgang ein und kollidierte beim Losfahren erneut mit dem Streifenwagen, bevor sie den Motor abwürgte. Den Beamten gelang es daraufhin, die Fahrertür zu öffnen und den Zündschlüssel abzuziehen. Die 54-Jährige stand leicht unter Alkoholeinwirkung; zudem fand die Polizei im Fahrzeug unterschiedliche Betäubungsmittel. Das an dem Audi angebrachte Kennzeichen gehörte zu einem anderen Auto und lag wegen fehlenden Versicherungsschutzes im Fahndungsbestand der Polizei zur Entsiegelung ein.

Die Polizei stellte den Audi, die Betäugbungsmittel als auch den Führerschein der 54-Jährigen sicher und veranlasste eine Blutprobenentnahme. Auf sie wartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

