Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Keine Beute bei Firmeneinbruch in Gummersbach-Peisel

Gummersbach (ots)

In die Halle einer Firma an der Gelpestraße in Gummersbach-Peisel sind Unbekannte in der Nacht zu Samstag (19. August) eingestiegen. Dabei lösten sie gegen 00.45 Uhr einen Alarm aus, der die Täter vermutlich auch in die Flucht trieb. Die Einbrecher hatten ein Rolltor der Halle zum Teil geöffnet und mit Holzklötzen blockiert. Eine Durchsuchung des Gebäudes, bei der auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, verlief ohne Erfolg. Erbeutet haben die Täter dem ersten Anschein nach aber nichts.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

