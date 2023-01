POL-RBK: Bergisch Gladbach - Festnahme nach Ladendiebstahl - Zwei weitere Personen flüchtig

Overath (ots) - Am gestrigen Donnerstag (19.01.) kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Propsteistraße in Overath. Der unbekannte Täter entwendete Fleischware aus dem Geschäft, indem er dieses durch den Kassenbereich versteckt bei sich trug und anschließend ohne die Ware zu bezahlen aus dem Laden lief. Eine ...

mehr