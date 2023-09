POL-SE: Elmshorn - versuchter Zigarettenautomatenaufbruch - Täter flüchten über Hinterhof - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (08.09.2023) ist es in Quickborn zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter betraten in der Zeit zwischen Donnerstag, 07.09.2023, 12:30 Uhr und Freitag, 08.09.2023, 12:30 Uhr in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam die Wohnräume in der ...

mehr