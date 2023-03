Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - vier Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Im Vorfeld der Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden die Löscheinheiten Alt-Wetter, Grundschöttel und Volmarstein am Freitag, 17.03.2023 um 17:14 Uhr zu einem gemeldeten Industriebrand in einem Betrieb an der Ruhrstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach drei Minuten eingetroffen waren, wurden ihnen mitgeteilt, dass eine Filteranlage an einer Produktionshalle brennen würde. Durch die Mitarbeiter waren schon erste Löschmaßnahmen mittels Pulverlöscher eingeleitet worden. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde die Filteranlage geöffnet und mittels Pulverlöscher weitere Löschmaßnahmen durchgeführt. Ein Löschangriff in Bereitstellung wurde vor dem Gebäude aufgebaut. Ebenso wurde die Dachfläche über die Drehleiter mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Nachdem die Filteranlage komplett stromlos geschaltet worden war, wurde diese durch einen Trupp unter Atemschutz ausgeräumt. Weitere Glutnester wurden abgelöscht. Die Entrauchung der Produktionshalle erfolgte über die Rauchabzugsanlage. Vorsorglich wurden insgesamt 12 Mitarbeiter aus der Halle durch den Rettungsdienst gesichtet. Keine Person musste zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Nach den Aufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle an den Werkleiter übergeben und die Kräfte konnten den Einsatz nach guten 75 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstag, 18.03.2023 um 13:57 Uhr zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz in der Straße "Im Kirchspiel" alarmiert. Hier lief aus einer Wohnung Wasser in eine darunter befindliche Wohnung. Die Wohnungstür wurde mittels Spezialwerkzeug geöffnet und die Absperrventile im Badezimmer verschlossen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die Wohnung wurde an den mittlerweile eingetroffenen Hausbesitzer übergeben. Der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Volmarstein wurde dann am Abend um 22:00 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Hegestraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte musste die Tür gewaltsam geöffnet werden. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte beendeten den Einsatz nach 40 Minuten.

Die Löscheinheit Esborn und der Einsatzführungsdienst wurden am Sonntag, 19.03.2023 um 08:44 Uhr zu einer Kraftstoffspur auf der Schmiedestraße alarmiert. Hier hatte ein Fahrzeug Dieselkraftstoff verloren. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurden Warnschilder aufgestellt und die Einsatzstelle an den Stadtbetrieb übergeben. Dieser beauftragte eine Spezialfirma mit der Beseitigung der Kraftstoffspur.

