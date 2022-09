Darmstadt (ots) - Ein roter Opel Astra, abgestellt in der Virchowstraße, geriet in der Zeit zwischen Samstag (27.8.) und Montag (12.9.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige ...

mehr