Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Am 09.05.2023 gegen 09:40 Uhr befuhr ein Ehepaar mit ihrem Pkw Peugot die B 7 aus Nohra kommend in Richtung Erfurt. Am Abzweig nach Hopfgarten wechselte die Lichtsignalanlage gerade auf "rot". Daraufhin hielt der Pkw-Fahrer an. Der Fahrer eines nachfolgenden VW-Transporter bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Peugeot auf. Ein zufällig hinzukommender Arzt kümmerte sich um die Beteiligten und forderte den Rettungsdienst an. Der Pkw-Fahrer wurde mit Verdacht auf Schleudertrauma ins Klinikum verbracht. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Transporter entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro, der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell