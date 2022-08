Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Kempen-Tönisberg (ots)

Zwei Verletzte hat ein Unfall an der Anschlussstelle Kerken zur A40 am Mittwochvormittag gefordert.

Gegen 11.20 Uhr ist ist am Mittwoch zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos auf der B9 unmittelbar an der Anschlussstelle Kerken gekommen. Eine 33-jährige Syrerin aus Mettmann war unterwegs in Richtung Aldekerk und wollte nach links auf die A40 in Richtung Duisburg abbiegen. Ihr entgegen kam ein 70-jähriger Issumer, der in Richtung Hüls fahren wollte.

Die Frau bog ab, als der Wagen des Mannes gerade die Eimündung erreichte. Sie missachtete seine Vorfahrt. So kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem der Mann leicht und die Frau schwer verletzt wurde.

Die Ermittlungen rund um die Entstehung des Unfalls dauern noch an. /hei (696)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell