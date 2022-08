POL-VIE: Viersen: Vanessa van Eisen übernimmt Staffelstab der Initiative Kurve Kriegen - Sie folgt auf Harald Lamers

Viersen (ots) - Am Mittwochmorgen hat die Feuerwehr einen Brand an einem Holzhaufen auf einem Firmengelände am Elkanweg in Viersen gelöscht. Gegen 5.45 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, weil im hinteren Bereich eines Firmengeländes Teile eines aufgeschütteten Stapels mit Holzresten brannten. Diese sind dort als Brennmaterial für ein Heizkraftwerk gelagert. Die Feuerwehr löschte den Brand sehr zügig, betroffen ...

