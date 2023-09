Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Fahrenkrug - Unbekannter Täter bricht Milchautomatentankstelle auf -Polizei sucht Zeugen-

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (08.09.2023) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Aufbruch der Milchtankstelle in der Segeberger Straße. Die Tat wurde videografiert. Somit kann mit Sicherheit von einer Tatzeit um 04.00 Uhr ausgegangen werden. Die Schadenshöhe wurde durch den Geschädigten mit 1300,- Euro angegeben, wobei der erbeutete Geldbetrag bei ungefähr 300,- Euro liegen soll. Die Polizeistation Wahlstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet sachdienliche Hinweise. Diese werden unter Wahlstedt.PSt@polizei.landsh.de oder Tel.: 04554-7051-0 entgegen genommen.

