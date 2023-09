Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochabend (06.09.2023) soll es in der Europaallee in Norderstedt zu einem mutmaßlichen Raub gekommen sein.

Gegen 20:00 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einer bewusstlosen Person gerufen, die Passanten im Vorraum einer Bank bemerkt und die Helfer alarmiert hatten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen drei zumindest zum Teil maskierte Personen den 24-Jährigen angegriffen und ihm eine Umhängetasche abgenommen haben.

Ein Rettungswagen brachte den Norderstedter vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Norderstedter Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet unter 040 52806-0 um Kontaktaufnahme.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell