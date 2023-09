Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg

Norderstedt

Sittensen

Lüneburg - Festnahme und Haft nach Pkw-Diebstahl

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen) zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen durch Zivilfahnder der Polizeidirektion Bad Segeberg nach dem Diebstahl eines Jeep Grand Cherokee in Sittensen gekommen. Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel und der Kriminalinspektion Pinneberg vorausgegangen.

Bereits in der Nacht vom 14. auf den 15. März 2023 stahlen Unbekannte in der Straße "Am Böhmerwald" in Norderstedt einen hochwertigen Dodge Ram:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5464892

Wenige Tage später beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin in Bad Segeberg die Verladung eines Dodge Ram auf einen Lkw und meldete ihre Beobachtung der Polizei.

Neben dem entwendeten Dodge aus Norderstedt stellten die alarmierten Einsatzkräfte auch einen in Lüneburg gestohlenen Jeep Wrangler auf dem Lkw fest.

An beiden Pkw waren die Fahrzeugidentifizierungsnummern manipuliert worden.

Das auf komplexe Ermittlungen spezialisierte Sachgebiet 5 der Pinneberger Kripo übernahm gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen, die auf die Spur von zwei Männern im Alter von 40 und 41 Jahren führte.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (02.09.2023) nahmen Zivilfahnder die beiden Tatverdächtigen kurz nach dem Diebstahl eines Jeeps Grand Cherokee in Sittensen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel führten die Ermittler die beiden Festgenommenen am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Neumünster vor.

Durch das Gericht wurden Haftbefehle aufgrund von Fluchtgefahr erlassen, so dass sich die Beschuldigten aktuell in einer Justizvollzugsanstalt befinden.

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung hatten die Kriminalbeamten zudem Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Neben Kennzeichenschildern fanden die Ermittler auch Fahrzeugschlüssel bzw. -papiere auf.

Des Weiteren prüft die Kriminalpolizei mögliche Zusammenhänge zu weiteren Diebstählen von Pkw in Stapelfeld und Ahrensburg.

Die Ermittlungen bzw. Auswertung des sichergestellten Beweismaterials dauern an.

