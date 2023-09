Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn

Unter Alkoholeinfluss auf Fahrrad verunfallt

Bad Segeberg (ots)

Am 06.09.2023, gegen 20.00 Uhr, ist es in Quickborn in der Feldbehnstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Quickborner mit seinem Fahrrad die Feldbehnstraße in Richtung Quickborn-Heide. In Höhe der dortigen Schule stürzte der mittig auf der Fahrbahn fahrende Quickborner und zog sich dadurch leichte Verletzungen am Bein zu.

Die eingesetzten Beamten der Polizeistation Quickborn konnten bei dem Mann Atemalkohol feststellen. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert 3,03 Promille. Ihm wurde durch einen Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

