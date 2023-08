Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Portemonnaie aus Skoda entwendet

Neuenrade (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag, zwischen 16:05 und 17:00 Uhr, die Scheibe eines am Wanderparkplatz am Kohlberg parkenden Skodas eingeschlagen. Anschließend entwendete er ein Portemonnaie aus dem Innenraum. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass Wertgegenstände nicht im Auto belassen werden sollten. (schl)

