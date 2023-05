Polizei Köln

POL-K: 230507-1-K 17-Jähriger bei Messerstecherei schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Kaiser-Wilhelm-Park in der Kölner Innenstadt ist am Sonntagmorgen (7. Mai) gegen 6 Uhr ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Aufgrund von Stichverletzungen und einer Kopfverletzung brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus. In Tatortnähe nahmen Einsatzkräfte den mutmaßlichen Angreifer (22) fest. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf vor Ort übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittelnden des Kriminalkommissariats 11 zu melden.

Mit weiteren Ermittlungsergebnissen ist nicht vor Montagnachmittag zu rechnen. Bei Rückfragen wenden sich Medienvertreter bitte an die Staatsanwaltschaft Köln unter der telefonischen Erreichbarkeit 0221/477-4271. (cr/kk)

