Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer auf dem Herd/ Einbruchversuch/ Pedelec gestohlen/ Online-Betrug/ Metalldiebe/ Hausfriedensbruch/ Einbruchdiebstahl/ Flucht vor der Polizei/ Randale im Linienbus

Hemer (ots)

Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus rückten Feuerwehr und Polizei am Samstag gegen 18.50 Uhr zur Straße "Auf dem Hammer" aus. Auf dem Herd hatte sich Essen entzündet. Die Bewohner löschten den Brand selbst, dabei wurde ein Betroffener leicht verletzt.

Am Samstag gegen 22.30 Uhr bemerkten Zeugen, dass Unbekannte an Türen der Grundschule Deilinghofen am Brockhauser Weg "rütteln" würden. Bevor die Polizei eintraf, entfernten sich die Unbekannten mit einem schwarzen Opel Corsa älteren Baujahrs. Die Polizeibeamten dokumentierten mehrere Hebelspuren an einer Eingangstür. Eine Fahndung nach dem schwarzen Corsa verlief negativ.

In der Nacht zum Sonntag wurde Am Hammerscheid ein Pedelec gestohlen. Der Fahrer hatte es am Samstagabend gegen 18 Uhr unter einem Carport hinter dem Haus abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Bei dem gestohlenen Bike handelt es sich um ein rot/schwarzes Chaser 29.

Ein 27-jähriger Hemeraner wäre beim Verkauf von Artikeln auf einem Online-Marktplatz beinahe auf Betrüger hereingefallen. Er wollte eigentlich auf eine Sicher-Bezahlen-Methode setzen. Dabei fließt das Geld über einen Dienstleister, so dass Käufer und Verkäufer kaum Daten austauschen müssen. Doch immer wieder lassen sich Betroffene vom "sicheren" Weg abbringen. In diesem Fall verschickte eine vermeintliche Interessentin ein Foto davon, was für das "sichere Bezahlen" nötig wäre. So brachte sie den Verkäufer dazu, ihr seine Kreditkarten-Daten zu liefern. Glücklicherweise griff noch ein letzter Sicherheitsmechanismus: Sein Kreditkarten-Anbieter bat ihn per SMS auf die Autorisierung einer Abbuchung von mehreren hundert Euro. Das wollte er natürlich nicht und brach den Transfer ab. Anschließend erstattete er am Sonntag Strafanzeige bei der Polizei wegen des versuchten Betrugs. Die Polizei mahnt immer wieder zur Vorsicht: Alle Sicherheitsmechanismen greifen nur so lange, wie die Betroffenen es zulassen.

Zwischen Mittwoch und Freitag wurden an einem Haus an der Ihmerter Straße ein 200-Liter-Abwasserbehälter und ein Basketballkorb entwendet.

Am Samstagmorgen gegen 7 Uhr lief ein 36-jähriger Mann über verschiedene Firmengrundstücke an der Sonnenblumenallee. Weil er auf einem rundherum mit hohen Zäunen abgesicherten Gelände auf Bildern einer Überwachungskamera auftauchte, holte das Unternehmen die Polizei. Die Polizeibeamten entdeckten die beschriebene Person auf einem anderen Firmengrundstück, etwa 200 Meter entfernt. Der 36-Jährige bestritt, fremde Grundstücke zu betreten. Er erhielt einen Platzverweis. Das erste Unternehmen erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Schuppen auf dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Ohl aufgebrochen. Sie durchwühlten die Regale und entwendeten ein E-Bike sowie Gartengeräte (Freischneider, Kettensäge, Astschere, Rasentrimmer und Heckenschere). Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Ortler.

Ein 23-jähriger Hemeraner hat heute Nacht versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 0.20 Uhr wurde eine Streifenwagen-Besatzung auf der Europastraße auf den Fahrstil eines schwarzen BMW aufmerksam. Die Beamten folgten dem Wagen und gaben auf der Hönnetalstraße Anhaltezeichen. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas, fuhr mit über 100 km/h in Richtung Sundwig und ignorierte dabei eine rote Ampel. Kurz nach der Einmündung Hönnetalstraße/Felsenmeerstraße verlor der Fahrer aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts auf den Gehweg ab und fuhr auf der danebenliegenden Grünfläche ein Verkehrszeichen um. Teile des Fahrzeugs flogen über die Straße, dennoch setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Kurze Zeit später bog er auf einen Innenhof ab und stieg aus. Auf die Aufforderung, stehen zu bleiben, reagierte er nicht. Offenbar fühlte er sich nicht angesprochen. Die Beamten legten ihm Handfesseln an. Auf dem Beifahrersitz saß die 21-jährige Fahrzeughalterin. Der offensichtlich alkoholisierte 23-jährige Fahrer räumte die Fahrt ein. Die Ampel habe Grün gezeigt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, so dass die Beamten den Fahrer mit zur Wache nahmen, um ihm eine Blutprobe abnehmen zu lassen. Der Wagen wurde sichergestellt, der Führerschein gegen den Willen des Fahrers beschlagnahmt. Die Polizeibeamten schrieben eine Reihe von Strafanzeigen: wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses, grob verkehrswidrigem und rücksichtlosen Fahren ("verbotenes Kraftfahrzeugrennen"), unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie gegen die Halterin wegen des Zulassens der Fahrt.

Ein 37-jähriger Mendener hat am Sonntagnachmittag in einem Linienbus der MVG randaliert. Zunächst stritt er sich mit einigen Jugendlichen, dann ging er auf einen 20-Jährigen zu, der hinten im Bus saß, und verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Dabei faselte er lautstark wirres Zeug. Anschließend stieg er aus. Die Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen und traf ihn auf der B in Höhe des Jägerhofes. Er konnte sich angeblich an nichts erinnern. Die Polizeibeamten schrieben trotzdem eine Anzeige wegen Körperverletzung. (cris)

