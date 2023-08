POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Hemer (ots) - Bezugsmeldung zu: Zimmerbrand in Stadtklinik - Mehrere Verletzte Nachdem es am Donnerstagabend, gegen kurz nach 23:00 Uhr, in einem Patientenzimmer in der Stadtklinik zu einem Brand gekommen war, liegen nun die ersten Ermittlungsergebnisse vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das lokal auf ein Bett begrenzte Feuer durch eine glimmende Zigarette ausgelöst. Gegen den 60-jährigen Patienten auf dem ...

