Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungsstand nach Brand in Stadtklinik

Hemer (ots)

Bezugsmeldung zu: Zimmerbrand in Stadtklinik - Mehrere Verletzte

Nachdem es am Donnerstagabend, gegen kurz nach 23:00 Uhr, in einem Patientenzimmer in der Stadtklinik zu einem Brand gekommen war, liegen nun die ersten Ermittlungsergebnisse vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das lokal auf ein Bett begrenzte Feuer durch eine glimmende Zigarette ausgelöst. Gegen den 60-jährigen Patienten auf dem betroffenen Zimmer wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Neben dem 60-Jährigen befinden sich derzeit vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses aufgrund von eingeatmeten Rauchgasen in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Bei den übrigen als leicht verletzt eingestuften Personen kann inzwischen Entwarnung gegeben werden. Sie gelten als nicht mehr verletzt. Der Brandort ist mittlerweile wieder freigegeben worden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell